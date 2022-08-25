Свыше 90 датчиков контроля чистоты воздуха установят в Подмосковье к концу года

Первые итоги работы системы экологического мониторинга в Подмосковье обсудили на выездном заседании комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Этими вопросами в Московской области особенно плотно занимаются последние четыре года.

«Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что не просто успешно выполняем все требования, но мы и являемся передовиками в этом вопросе. Главное, создана структура, которая работает», — сказал председатель Комитета Владимир Шапкин.

Мероприятие прошло в Люберцах и началось с осмотра датчиков контроля содержания вредных примесей в атмосферном воздухе и автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха. В регионе задействуют два типа оборудования для этих целей.

«Тесно системой мониторинга стали заниматься в 2020 году, тогда мы стали закупать первые датчики, установили первые посты, дальше стали развиваться и устанавливать передвижные мобильные лаборатории и станции. Мы получили аккредитацию на ввод мониторинга водных объектов. Мы ввели дежурную службу, которая круглосуточно готова выехать по обращению граждан на тот или иной объект», — рассказал о достижениях в экомониторинге Вадим Воронцов, замминистра экологии и природопользования Московской области.

Сейчас на территории Подмосковья установлено 160 датчиков и постов контроля в 46 городских округах. Наблюдения проводятся в круглосуточном режиме, они в реальном времени поступают в информационную систему. В этом году в Подмосковье собираются дополнительно установить как минимум 90 постов и станций, таким образом их количество в регионе вырастет до 245.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.