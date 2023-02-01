Подмосковье 01 февраля 2023, 17:54 Свыше 9 миллионов тонн отходов отправили на переработку в Подмосковье с 2019 года

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С начала проведения мусорной реформы в Подмосковье в 2019 году на переработку было направлено свыше девяти миллионов тонн отходов. Для этого в области построили 11 мусороперерабатывающих комплексов.

Как рассказали в МинЖКХ региона, на комплексе сортируют 100% поступающих отходов. Около 80% из них направляют на переработку. Глава министерства Антон Велиховский отметил, что хороших результатов удалось добиться уже в первый год после начала реформы.

В Московской области с 2019 года реализуется революционная реформа по обращению с ТКО. В 2019 году никто не верил, что жители Подмосковья будут разделять отходы. Но даже за первый год мы достигли показателей 50% раздельного сбора отходов. Сейчас эти показатели приближаются уже к 80%. Антон Велиховский

За три года были закрыты все 39 полигонов Подмосковья, открыты комплексы переработки и 60 площадок приема крупногабаритного мусора «Мегабак».

В министерстве добавили, что в регионе контролируется весь цикл обращения с отходами. Для этого была запущена информационная система «Электронный талон», которая отслеживает сбор, сортировку, утилизацию и захоронение мусора.

«На сегодняшний день Московская область является лидером по раздельному сбору отходов и организации всех технологий в области переработки отходов в Российской Федерации. Не зря мы в прошлом году второй раз подряд получили первое место, так называемую „Зеленую премию“, которая отметила, что Подмосковье является лидером на этом направлении», — добавил министр.

В раздельный сбор по системе «Два бака» вовлечено около пяти миллионов человек, а переработка не стоит на месте. Так, из старых покрышек в области изготавливают уличную мебель: скамейки, урны, покрытие детских площадок и многое другое. Ежегодно в Подмосковье перерабатывают свыше 7,5 миллиона тонн ТКО.

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