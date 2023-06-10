Подмосковье 10 июня 2023, 03:30 Более 80 тысяч девятиклассников написали ОГЭ по математике в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

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Основной государственный экзамен по математике написали около 84 тысяч девятиклассников на территории Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Для проведения итоговой работы в школах региона организовали 635 пунктов. На экзамене школьникам разрешили пользоваться линейкой и справочной информацией, которая прилагалась к материалам.

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Контрольная аттестация состоит из заданий по алгебре и геометрии. В первой части находятся вопросы с кратким ответом, для задач во втором блоке необходимы развернутые решения. Максимальный балл, который можно получить — 31. Для сдачи экзамена ученикам необходимо набрать восемь баллов.

Также в ведомстве уточнили, что школьники узнают результаты не позднее 22 июня. Данные появятся в школах и в личных кабинетах девятиклассников на сайте Регионального центра обработки информации. Для учеников, которые пропустили экзамен по уважительной причине, смогут написать работу 28 июня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие Подмосковья. По словам главы региона, Московская область — это, прежде всего, люди, которые живут в городах, работают на известных предприятиях, в школах и больницах.

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