Свыше 800 сел и деревень Подмосковья получили газ по президентской программе

Социальная газификация помогла провести коммуникации в 832 населенных пункта Подмосковья. Результаты обсудили на заседании штаба под председательством вице-губернатора области Евгения Хромушина. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Глава министерства Александр Самарин рассказал, что за время работы программы было построено 706 километров газопровода.

«На третий квартал запланировано газифицировать 437 населенных пунктов. Сейчас уже есть все основания говорить, что до конца сентября этот план будет выполнен», — сообщил он.

Также на заседании рассказали, что к концу года в области реализуют правило «один дом — одна сервисная организация», которое появилось по инициативе губернатора. Также в муниципальном жилье устанавливают системы газконтроля — это необходимо для обеспечения безопасности.

Александр Самарин напомнил, что Подмосковье вышло в лидеры регионов России по газификации, поэтому важно обеспечить безопасное потребление топлива.

«В этом году мы планируем установить в муниципальном жилье порядка 128 000 датчиков контроля загазованности помещения. На сегодняшний день этот план выполнен на 80%. Работы продолжаются под контролем Министерства энергетики», — рассказал он.

Всего в программу социальной газификации вошло свыше 2800 населенных пунктов Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев ранее сообщил, что полностью реализовать ее планируют до конца этого года.