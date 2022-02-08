Свыше 80 тысяч девятиклассников пройдут итоговое собеседование в Подмосковье

Более 80 тысяч девятиклассников из Подмосковья пройдут итоговое собеседование по русскому языку 9 февраля. Это станет допуском к итоговой аттестации.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что ребята пройдут собеседование в своих школах.

Уверена, наши девятиклассники справятся с поставленной задачей. Всем желаю успехов Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что школьников ждет четыре задания. Среди них чтение, пересказ текста, монологическое высказывание по одной из тем и диалог с экзаменатором.

Ребята, которые получат незачет, не доделают задание или не придут по уважительной причине, смогут пройти собеседование в резервные дни — 9 марта или 16 мая.