Итоговое собеседование по русскому языку пройдет в школах Подмосковья 9 февраля

Девятиклассники из Московской области пройдут итоговое собеседование по русскому языку 9 февраля. Заявки нужно будет подать уже до 26 января.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что подать заявку можно в своей школе.

Ребятам нужно будет пройти четыре этапа. Первым заданием станет чтение текста вслух, вторым — его пересказ, а третьим и четвертым — монологическое высказывание по одной из тем и диалог с экзаменатором.

Каждый год ребята успешно справляются с этой задачей, уверена, в этом году получить зачет девятиклассникам не составит труда Ирина Каклюгина.

Школьники, которые успешно пройдут собеседование, получат допуск к государственной итоговой аттестации.

Те ребята, которые получат незачет, не завершат собеседование или не придут по уважительной причине, получат второй шанс в дополнительные даты. Это 9 марта и 16 мая.