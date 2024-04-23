Подмосковье 23 апреля 2024, 17:35 Свыше 80 бойцов выступили на соревнованиях по боксу в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Соревнования по боксу в память о мастере спорта, заслуженном тренере России Георгии Маслюченко прошли в Химках. Участие в турнире приняли свыше 80 бойцов в 45 весовых категориях.

Награды высшей пробы в весовой категории 52 килограмма отправились в копилку Фирдавса Закирова. Тигран Крылов стал лучшим среди спортсменов весом более 80 килограммов, Павел Миронов — в категории 80 килограммов и Николай Попов — в категории 44 килограмма. Кроме этого, почетные грамоты и кубки получили все призеры состязаний.

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«Мы с коллегами по совету депутатов и главой города Дмитрием Волошиным поддерживаем развитие спорта в Химках и делаем все, чтобы как можно большее количество горожан приобщалось к физической культуре. В нашем городском округе открыто множество кружков и секций, в которых занимаются как дети, так и взрослые», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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