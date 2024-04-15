Подмосковье 15 апреля 2024, 17:30 Свыше 8 тысяч жителей Подмосковья оформили льготу на протезирование зубов с начала года Министерство социального развития Подмосковья

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Свыше восьми тысяч пенсионеров и ветеранов оформили льготу на бесплатное протезирование зубов с начала года. Сделать это можно через региональный портал госуслуг.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на основании льготы врачи ставят пациента на учет и предоставляют протезирование без очереди. Услуга доступна ветеранам труда и военной службы, неработающим пенсионерам и жителям предпенсионного возраста.

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«Чтобы получить услугу, достаточно посетить стоматолога и потом оформить заявление на регпортале госуслуг. Справки больше не потребуются», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить льготу не могут не, кто получает федеральные меры поддержки.

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