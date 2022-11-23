Подмосковье 23 ноября 2022, 13:55 Свыше 700 лифтов заменили в домах Подмосковья с начала года

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Безопасные и комфортные лифты продолжают устанавливать в Подмосковье. До конца года в планах заменить 800 кабин, план уже выполнили на 92%, сообщили в МинЖКХ области.

Всего в домах Подмосковья 60 тысяч лифтов. Из них 730 заменили на новые с начала года. Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что оборудование меняют по истечении срока эксплуатации — он составляет 25 лет.

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Новые лифты безопасные и энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и оснащены умными датчиками, которые не позволяют закрывать двери, если в проеме кто-то есть.

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Генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов рассказал, что меняют оборудование так, чтобы не доставлять дискомфорт жителям — пока работы ведут в одной кабинет, вторая продолжает работать.

«Весь процесс монтажных работ проводится в строгом соблюдении установленных нормативов. После того, как лифтовое оборудование и все механизмы заказаны и произведены заводом-изготовителем, осуществляется их поставка на объект производства работ», — сказал он.

В ведомстве добавили, что все новое лифтовое оборудование произведено в России, а большинство комплектующих — в Подмосковье.

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