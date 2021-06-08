08 июня 2021, 16:42
Почти 230 детских площадок установят в Подмосковье к концу года
Еще 229 детских площадок запланировали установить в Подмосковье до конца года. Об этом рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Их разработают с учетом норм безопасности для детей. Хайкин уточнил, что работы уже начались.
Во многих муниципалитетах уже идет активная установка детских площадок. Всего планируем 229 площадок
Михаил Хайкин.
Как отметили в Министерстве благоустройства Подмосковья, за шесть лет создали 993 детские площадки. Их открыли в период с 2013 по 2019 год.
Вместе с тем Хайкин рассказал, что жители Московской области оставили 65,5 тысячи предложений о благоустройстве парков в лесах.