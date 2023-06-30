Подмосковье 30 июня 2023, 08:33 Свыше 70 студентов колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске примут участие в проекте «Профессионалитет»

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Федеральный проект «Профессионалитет» запустили в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске. Теперь 75 студентов смогут пройти подготовку и получить опыт на производствах.

Приемная кампания стартовала в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске. Студентов также набирают в кластеры федерального проекта «Профессионалитет». Там студенты будут осваивать профессии по направлениям повар-кондитер, туризм и гостеприимство. Для этого планируется привлекать бизнес-партнеров. Они предоставят студентам возможность получить опыт на производствах.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям отметил значимость развития системы профессионального образования в регионе. Так, в 2023 году в подмосковных колледжах появится еще 800 бюджетных мест.

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