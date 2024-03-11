Подмосковье 11 марта 2024, 15:19 Свыше 70 школьников и студентов из Подмосковья примут участие в хакатоне во Фрязине Unsplash

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Трехдневный хакатон для молодых программистов начался во Фрязине. Там собрались более 70 школьников и студентов со всего Подмосковья. Они разработают уникальные проекты в сфере высоких технологий.

Как рассказала руководитель ЦМИТ «Ноосфера» и представитель оргкомитета Алина Кармазина, хакатон продлится три дня. Участники разработают свои электронные устройства. Некоторые из них приехали со своей идеей, а некоторые будут реализовывать неизвестную ранее задачу.

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«Собираются люди разного поколения, разных специализаций. Здесь есть 3D-моделисты, электронщики, робототехники, программисты. Объединяясь вместе в такую коллаборацию, они образуют команды и вместе креативят на протяжении всего хакатона», — поделилась она.

Участники создадут Telegram-ботов, роботов и многое другое. Как рассказала ученица фрязинской школы Вероника Хваткова, ее команда занялась разработкой бота для легкого поиска подходящей минеральной воды.

«Мы решили сделать чат бот, чтобы легче был найти минеральную воду, потому что некоторым людям нужна минеральная вода. Допустим, лечебная или столовая, и с помощью чат-бота будет легче определить, какая тебе нужна», — рассказала школьница.

В импровизированных лабораториях ребята в среднем проводят по 12 часов. Пройти путь от идеи до ее реализации необходимо за три дня, после чего разработку нужно представить на суд жюри.

После защиты проекта победители получат призы, а остальные доработают свои идеи в свободное от школы время.

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