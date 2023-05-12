Подмосковье 12 мая 2023, 16:30 Свыше 70 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье в начале мая Фото: Полина Игнатченко

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В период с 2 по 5 мая в Подмосковье было выставлено на торги 68 земельных участков и пять коммерческих помещений, сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области. Наибольшее количество лотов было размещено на объекты в Коломне, Дмитрове и Пушкино.

Главный принцип аукциона является в том, что участники предлагают наиболее высокую цену за лот среди остальных претендентов на покупку. Если к торгам допущен только один человек, то он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

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Все выставленные на аукцион объекты размещаются на портале ЕАСУ3, ознакомиться с лотами можно на сайте. Для сделок необходимо оформить электронную цифровую подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих центров, их список опубликован на портале Минсвязи РФ.

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