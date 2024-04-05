Подмосковье 05 апреля 2024, 11:00 Свыше 70 договоров на промышленную ипотеку заключили в Подмосковье за 2 года Медиасток.рф

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Подмосковье заняло лидирующие позиции среди регионов России по количеству заключенных договоров по программе промышленной ипотеки. Их общая сумма превысила 11 миллиардов рублей.

Как рассказали в Мособлдуме, всего по программе заключили 77 кредитных договоров, из которыз 59 на 8,6 миллиардв — в прошлом году. Председатель думы Игорь Брынцалов добавил, что программу запустили по инициативе губернатора в мае 2022-го года. Ее представили президенту и запустили на федеральном уровне.

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«По условиям промипотеки, бизнес может получить льготный кредит под строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей или приобретение готового промышленного помещения. На сегодняшний день в программе участвуют 16 банков», — сказал он.

Промышленная ипотека также получила дополнительное финансирование в этом году, это около одного миллиарда рублей. Вместе с уже предусмотренными субсидиями общий объем поддержки составит 2,3 миллиарда.

«Решение поможет запуску новых перспективных проектов в регионах страны, а также выполнению задачи по укреплению технологического суверенитета, поставленной Президентом», — добавил Брынцалов.

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