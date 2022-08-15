Свыше 64 тысяч услуг оказали центры «Мой бизнес» Подмосковья в 2022 году

С начала текущего года центры «Мой бизнес» в Подмосковье оказали больше 64 тысяч услуг бизнесменам, а также физическим лицам региона. С таким сообщением выступила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Одним из инструментов поддержки предпринимателей Московской области являются центры „Мой бизнес“, созданные в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“. С января этого года в „Мой бизнес“ обратились 44911 субъектов МСП Подмосковья, 8608 физических лиц и 2651 самозанятый. В общей сложности им было предоставлено свыше 64 тысяч услуг», — рассказала Екатерина Зиновьева.

По словам Зиновьевой, исчерпывающие консультации могут получить не только действующие бизнесмены, но и те, кто только собирается открыть собственный бизнес. Например, при содействии центра «Мой бизнес» в Московской области в этом году было открыто более 1,5 тысяч новых ИП и ООО.

На данный момент поддержку тем, кто только задумал открыть свой бизнес, и тем, кто уже реализует свои проекты, оказывают 84 региональных и более 300 муниципальных Центров «Мой бизнес».

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