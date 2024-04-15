Подмосковье 15 апреля 2024, 15:15 Свыше 600 жителей Подмосковья прошли обучение по помощи пожилым и инвалидам на дому Телеканал «360»

Читать 360tv в

Проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами запустили в Подмосковье в прошлом году. За это время он набрал большую популярность, обучение прошли свыше 600 человек. О важности этой работы в интервью «360» рассказал заместитель министра социального развития региона Евгений Ермилов.

Получить социальную помощь на дому могут жители старшего возраста, инвалиды и участники СВО с ранениями. Сейчас на обслуживании находятся свыше 800 человек, за ними ухаживают около 600 помощников, больше половины из которых — родственники своих подопечных.

Реклама

В зависимости от тяжести состояния человека, ему оказывают поддержку от 14 до 28 часов в неделю по 50 услугам — от помощи с питанием и гигиеническими процедурами до прогулок, чтения и общения.

За такой труд обученные помощники получают зарплату. Их трудоустраивают в социальные центры, а размер выплат зависит от отработанных часов. Многие берут на попечение не только своих близких, но и других нуждающихся.

«Самое главное — это быть добрым по отношению к людям с инвалидностью и пожилым. Очень важно — любить свое дело и любое дело, за которое ты берешься. Этот комплекс добра и любви — самое главное», — отметил Евгений Ермилов.

Помощь маломобильным жителям не ограничивается реабилитацией. По необходимости им содействуют в получении протезов, социальных услуг, выплат и поиске работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».