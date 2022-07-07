Свыше 600 сел и деревень Подмосковья получили газ с начала года

«Мособлгаз» рассказал о проделанной работе по программе социальной газификации в Подмосковье. За первые шесть месяцев года в регионе было догазифицировано более 600 населенных пунктов.

Источник фото: телеканал «360»

Цифры озвучили на еженедельном брифинге, который прошел в Электростали. В этом городском округе в программу вошло десять населенных пунктов, и в большинстве из них работы уже завершены. Газ пришел в деревни Бабеево, Степаново, Пушкино, поселки Фрязево и Елизаветино, село Иванисово. Остальные работы будут проделаны в третьем квартале года.

В общей сложности до конца года энергетики догазифицируют 437 населенных пунктов Подмосковья. Об этом на брифинге рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Источник фото: телеканал «360»

За реализацией программы социальной газификации можно следить онлайн — на интерактивной карте или в Telegram-канале «Мособлгаза».

В Московской области продолжается активная работа в рамках социальной газификации. Офисы посещают тысячи людей, и недавно сотрудники приняли своего юбилейного, сорокатысячного клиента.