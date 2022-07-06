Свыше 40 тысяч жителей Подмосковья обратились в офисы социальной газификации

В Московской области продолжается активная работа в рамках социальной газификации. Офисы посещают тысячи людей, и недавно сотрудники приняли своего юбилейного, сорокатысячного клиента. Им стала Надежда Лебедева из села Иудино. Она пришла подать документы на участие в программе.

Надежда Лебедева поделилась, что о социальной газификации ей рассказали друзья. В ее населенном пункте все необходимые работы завершились еще в июне, «Мособлгаз» начал строительство сетей в границах участков потребителей.

Офисы социальной газификации в Московской области работают по принципу многофункциональных центров. В них жители региона могут не только подать заявки на газификацию их домов, но и заказать техническое обслуживание оборудования, оформить некоторые льготы и социальные услуги.

В каждом таком офисе есть собственный выставочный стенд, на котором представлено все газовое оборудование. Его можно добавить в свой договор на социальную газификацию. В целом на территории Подмосковья работает восемь стационарных офисов, а также курсирует 12 мобильных офисов.