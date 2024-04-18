Подмосковье 18 апреля 2024, 14:07 Свыше 600 дворов в Химках приведут в порядок в апреле Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Коммунальные службы городского округа Химки продолжают готовить территории к лету. В рамках месяца чистоты и благоустройства в порядок приведут более 600 дворов. Там покрасят детские и спортивные площадки, отремонтируют лавки, урны и ограждения.

Месяц чистоты и благоустройства начался в Подмосковье 1 апреля. В Химках порядок наводят не только во дворах. К началу мая рабочие отремонтируют 515 километров дорог и 192 километра тротуаров, освежат вид 1440 жилых домов, подготовят 13 общественных пространств, а также территории вблизи 80 памятников, мемориалов, обелисков и стел. На городских клумбах высадят свыше 50 тысяч растений 60 различных наименований.

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В масштабной городской уборке задействованы более тысячи рабочих и 200 уборочных машин. Жители также участвуют в благоустройстве и городских субботниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в регионе пройдет акция «День добрых дел».

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