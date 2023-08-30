Подмосковье 30 августа 2023, 10:23 Свыше 60 новых педагогов выйдут на работу в школы и детские сады Подольска в сентябре Телеканал «360»

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Традиционная педагогическая конференция прошла в Подольске в преддверии начала учебного года. На мероприятии приветствовали 62 молодых специалиста, которые начнут работу в школах и детских садах округа с сентября.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков вручил лучшим педагогам благодарственные письма губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и муниципальные награды. Молодые специалисты получили приветственные адреса и сертификаты на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

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Больше всего молодых педагогов пришло работать в этом году в школу № 36.

«На протяжении 20 лет я не пропускала ни одной педагогической конференции. У меня сегодня юбилей. Я очень рада, что молодые специалисты именно моей школы представлены сегодня в таком составе. Я уверена, что они пройдут свой путь только вверх с большими победами и успехами их ребят», — поделилась директор школы № 36 Наталья Павлюк.

Напомним, 19 школ Подольска вошли в топ-300 лучших образовательных учреждений Московской области. В этом году более 49 тысяч детей придут учиться в школы округа, еще свыше 20 тысяч ребят примут детские сады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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