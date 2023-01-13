Подмосковье 13 января 2023, 17:11 Свыше 60% нарушений содержания детских площадок устранили в Коломне с начала января

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья выявили 546 нарушений в содержании детских площадок с начала января. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Инспекторы проверяют детские площадки круглый год. Они следят за исправностью объектов на них и чистотой. По словам Светланы Аиповой, большинство замечаний за первые две недели января оказалось в Коломне, свыше 60% из них уже устранили. Быстро нарушения исправили также в Сергиевом Посаде и Мытищах.

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«Хуже всего задачи ведомства отработали в Можайском — ни одна из 62 задач не была выполнена, в Серпухове из 38 дефектов устранено только два, а в Орехово-Зуево коммунальные службы уделили внимание лишь семи объектам из 23», — добавила она.

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Безопасность детей — это один из приоритетов работы коммунальных служб Подмосковья.

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