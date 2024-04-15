Подмосковье 15 апреля 2024, 16:38 Свыше 6 тысяч ям отремонтировали во дворах в Подмосковье с начала апреля ГУСТ МО

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Еще 6,3 тысячи ям отремонтировали на дорогах в подмосковных дворах. Это дефекты, глубина которых превышала пять сантиметров

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, с начала апреля в округах активно ведется ремонт ям на дорогах, в том числе во дворах. В первую очередь устраняют глубокие повреждения покрытия, всего их около 11,5 тысячи.

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"На текущий момент в городских округах устранено 6 398 аварийных ям, глубина которых больше пяти сантиметров, а площадь — не более пяти квадратных метров. Двадцать девять городских округов активно проводят работы. Завершить их необходимо в установленный срок — до 1 мая. Далее коллеги приступят к выполнению планового ямочного ремонта во дворах", — сказала глава ведомства Светлана Аипова.

Так, на 99% работы завершили в Наро-Фоминске. Там устранили 283 ямы. Еще 91 повреждение убрали в Латкарине.

Всего за сезон в округа отремонтируют 630 тысяч квадратных метров ям.

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