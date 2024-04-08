Подмосковье 08 апреля 2024, 11:06 Свыше 6 миллиардов рублей выделят на поддержку классных руководителей в школах Подмосковья в 2024 году Медиасток.рф

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Свыше 38 тысяч классных руководителей из Подмосковья получат доплату. Такую меру поддержки предлолжили в Минпросвещения России. Сумму выплат повысят до 10 тысяч рублей.

Как рассказали в Мособлдуме, сейчас доплата за классное руководство составляет пять тысяч рублей. По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, помимо федеральной поддержки, учителя получают и региональную в размере шести тысяч.

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«В настоящее время доплату получают более 38 тысяч классных руководителей. В 2024 году на данные выплаты предусмотрено более 6,7 миллиарда рублей, из которых 3 миллиарда рублей из федерального бюджета и 3,7 миллиарда рублей – из регионального», – добавила она.

Подмосковье активно поддерживает педагогов и вводит новые меры поддержки. Так, в этом году Мособлдума приняла закон о компенсации педагогам аренды жилья в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, молодые специалисты получают подъемные и ежемесячные выплаты.

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