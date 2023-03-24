Подмосковье 24 марта 2023, 12:57 Свыше 550 детей из Подмосковья отдохнут в «Артеке» в этом году Пресс-служба Министерства образования МО

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Свыше 550 детей из Московской области отправятся в этом году в лагерь «Артек» в Крыму. С начала года его посетили уже 150 ребят из региона.

«Очередная смена стартует с 10-11 апреля», — сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

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Летом лагерь принимает школьников от восьми до 17 лет включительно. В другое время в учреждение могут приезжать ученики 5-11 классов.

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Смена в «Артеке» длится 21 день. Бесплатные путевки можно получить за победу в конкурсах или за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показывает положительную динамику по рождаемости. Среди субъектов России регион стал вторым по темпу прироста населения.

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