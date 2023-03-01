Подмосковье 01 марта 2023, 18:37 Свыше 55 многоквартирных домов отремонтируют в Клину в этом году

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До конца года в Клину отремонтируют 56 многоквартирных домов. Работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

«В связи с предстоящими процедурами по формированию лотов и конкурентных процедур по выбору подрядных организаций к работам приступим ориентировочно в середине текущего года», — уточнил генеральный директор Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

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В Подмосковье реализуют самую масштабную в России программу капитального ремонта многоквартирных домов. С 2014 года в регионе реализовали уже треть плана.

«Общий объем финансирования на три года составит чуть более 57 миллиарда рублей. Всего запланировано отремонтировать 4461 МКД», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В этом году в области отремонтируют 1151 дом, заменят 450 лифтов в 160 многоквартирных домах, обновят системы газоснабжения в 779 домах.

В рамках капитального ремонта проводят обновление фасадов, кровель, меняют внутренние инженерные системы, ремонтируют фундамент.

Узнать адреса домов, которые попали в программу, можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов ждет капитальный ремонт в Московской области в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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