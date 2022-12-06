Подмосковье 06 декабря 2022, 11:55 Свыше 500 тысяч рулей взыскали с должника по алиментам в Ногинске

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Судебные приставы Ногинска возбудили 1179 уголовных дел на должников по алиментам в Ногинске с начала года. Это на 85 больше, чем в прошлом году. С неплательщиков взыскали более полумиллиона рублей.

Сейчас в исполнении находится производство в отношении мужчины, которые должен выплачивать четверть дохода на несовершеннолетнего сына и 5000 рублей матери ребенка. Должник не платил алименты более дух месяцев, после чего на него составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему 20 часов обязательных работ. После этого мужчина платить не начал, его долг достиг 502 тысяч рублей. Теперь на него возбудили уголовное дело.

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Спустя два дня алиментщик перечислил часть средств на депозитный счет отделения судебных приставов, а затем погасил оставшуюся часть долга в течение месяца.

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