Подмосковье 08 апреля 2024, 18:10 Свыше 500 спортсменов приняли участие во всероссийских соревнованиях по бадминтону в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Первый уикенд 27-го по счету турнира RSL OPEN прошел в Химках в центре ракеточных видов спорта Space. Участие во всероссийском состязании приняли свыше 500 спортсменов-любителей.

По итогам соревнований победители выиграли 16 золотых, 16 серебряных и 32 бронзовые медали. Второй уикенд пройдет с 12 по 14 апреля. Там бадминтонисты поборются в шести спортивных категориях.

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«Приятно осознавать, что самый крупный любительский турнир в России проходит у нас в Химках. Большой плюс — у данных соревнований нет ограничений в плане уровня подготовки спортсменов: принять участие могут как новички, так профи. Считаю это уникальной возможностью для начинающих спортсменов сыграть с профессионалами, перенять их опыт и обзавестись новыми полезными знакомствами», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Турнир RSL OPEN по бадминтону проводят дважды в году: весной и осенью. Посещение для всех зрителей бесплатное.

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