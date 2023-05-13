Подмосковье 13 мая 2023, 23:18 Свыше 50 личных вещей забыли пассажиры в электропоездах ЦППК в майские праздники Unsplash

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Более 50 личных вещей оставили пассажиры в электропоездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Наибольшее количество находок было на Рижском, Курском и Казанском направлении.

Чаще всего пассажиры оставляли в вагонах головные уборы, смартфоны, наушники, ключи, пакеты и сумки. В список необычных потерянных вещей попал забытый в электричке Горьковского направления павлопосадский платок, ведро с маринованными куриными крылышками и рассада томатов сорта «Любовь».

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При нахождении бесхозных вещей работники транспортной безопасности информируют машинистов, эвакуируют пассажиров из вагонов и вызывают сотрудников транспортной полиции. В случае утери имущества в электропоездах гражданам необходимо обратиться к правоохранителям или в линейный отдел на конечной станции маршрута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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