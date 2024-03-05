Подмосковье 05 марта 2024, 15:36 Свыше 50 человек вышли на уборку дворов от снега и наледи в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Пятого марта специалисты приступили к очистке от снега улиц микрорайонах Старые Химки, Сходня, Лунево и Левобережном. На объектах работают более 50 человек.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Чистку от наледи и снега проводят на 30 адресах города. Работы по уборке дворовых территорий идут на улицах Маяковского, Пролетарской, Союзной, Энгельса, Московской, Первомайской, Ленина, Нахимова, Пожарского, Библиотечной и Гаражной. В расчистке дорог и улиц задействованы тракторы, мини-погрузчики и экскаваторы.

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Отдельное внимание уделяют очистке парковок от снега. Жителей заранее уведомили убрать автомобили на время работ. Мероприятия проводят по поручению главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Уборку снега проводят во всех районах Химок. Ежедневно задействовано более 100 единиц коммунальной техники, тысяча дворников и работников управляющих компаний. Весь собранный снег отвозят на специализированные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за ближайшие три года.

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