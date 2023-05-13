Подмосковье 13 мая 2023, 16:01 Свыше 5 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Лес Победы» в Пушкино Unsplash

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Свыше пяти тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции «Лес Победы», которая прошла на центральном участке Московской области, в селе Ельдигино Пушкинского городского округа. Мероприятие также запланировали на порядка 600 лесных и муниципальных территориях в регионе.

«Жители приходили семьями, с детьми, с друзьями, на площадку приехало большое количество коллективов различных министерств и ведомств, учебных заведений, волонтеров, а самое главное, наших будущих поколений профессионалов», — курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Четвертый год подряд проект «Лес Победы» проходит под эгидой международной акции «Сад памяти». По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, на центральной площадке мероприятия установили павильон школьного лесничества, где участники акции узнали о защите лесов от насекомых-вредителей, а также познакомились с беспилотной лесной авиацией и техникой специалистов хозяйства. Также он добавил, что в этом году сады памяти появились во всех субъектах нашей страны, включая новые регионы России.

«В рамках акции мы высадили на площади 6,6 гектара, которая вышла из-под сплошной санитарной рубки, проведенной после гибели насаждений от короеда-типографа, 26,4 тысячи сеянцев сосны. Каждый сеянец высажен в память о защитниках нашей Родины и является живым отражением истории», — рассказал Советников.

За последние четыре года в рамках проекта участники высадили около 100 миллионов деревьев. Как отметила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко, такой результат стал итогом плодотворной работы волонтеров, представителей профильных ведомств и неравнодушных жителей.

«Мы высаживаем сеянцы сосны, ели, дуба, рябины, яблони и других деревьев. Сегодня акция проходит также и в других субъектах России — это Санкт-Петербург, Амурская, Костромская и Томская области, а также Республика Мордовия», — добавила генеральный директор автономной некоммерческой организации «Сад памяти» Ольга Степченко.

В международной акции «Сад памяти» может принять участие любой желающий, она будет проходит до конца июня. Информацию о локациях можно узнать на интерактивной карте на сайте акции.

Ранее принять участие в акции «Лес Победы» жителям предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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