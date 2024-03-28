Подмосковье 28 марта 2024, 12:59 Свыше 5 тысяч заявок на льготную газификацию одобрили в Подмосковье Мособлгаз

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Более пяти тысяч заявок на льготное подключение по программе «Социальная газификация» одобрили на территории Московской области. Половину заявок уже выполнили, а жители более трех тысяч населенных пунктов региона могут воспользоваться дополнительной поддержкой.

К примеру, специалисты Мособлгаза осуществили газификацию дома ветерана боевых действий в Афганистане Игоря Антипова из деревни Судимля в городском округе Серпухов. Установка нового котла для него была проведена бесплатно.

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Игорь самостоятельно построил дом и в нем проживает уже четыре года. Ранее он отапливался электричеством, что обходилось ему дорого, около 17 тысяч рублей в пиковые периоды.

«Социальная газификация» покрывает расходы на работу на участке и на газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. Министерство энергетики Московской области напомнило, что льготы по газификации распространяются на различные категории граждан, владеющих собственным домом в регионе и зарегистрированных в нем.

Для подтверждения статуса льготника, жителям необходимо обратиться в Министерство социального развития Подмосковья через сайт РПГУ, и после проверки обращения они смогут заключить договор с Мособлгазом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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