Подмосковье 26 марта 2024, 20:04 Свыше 450 дворов приведут в порядок на общегородском субботнике в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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С начала апреля в Подмосковье стартует традиционный месяц чистоты и благоустройства. В городском округе Мытищи субботник запланирован на 20 апреля.

Глава городского округа Юлия Купецкая сообщила, что в работах по благоустройству задействуют 236 дворников, 370 рабочих и 333 машины спецтехники. В порядок приведут 456 дворовых территорий, внутриквартальные проезды, а также парки и скверы. Запланирован значительный ремонт асфальтового покрытия, тротуаров и дорожек. Особое внимание уделят детским площадкам.

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Всех жителей Мытищ приглашают присоединиться к традиционному субботнику 20 апреля. Информацию о местах проведения и выдаче необходимых инструментов опубликуют на официальных ресурсах в ближайшее время.

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