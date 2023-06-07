07 июня 2023, 14:11
Более 40 тысяч школьников посетили экскурсии на предприятия НХП с начала года
Более 44 тысяч школьников Подмосковья посетили экскурсии на предприятиях народных художественных промыслов (НХП), сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Наиболее популярным местом среди учеников стала Жостовская фабрика в Мытищах.
В мытищинском учреждении побывали более 13,5 тысяч ребят. Юных гостей предприятия познакомили с Жостовским промыслом, школьники посетили единственный в мире музей «картин на металле», а также приняли участие в мастер-классе по росписи подносов под руководством профессиональных художников.
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Вторым по популярности стал Гжельский завод художественной росписи в Раменском городском округе, с начала года предприятие посетило более 7 тысяч школьников. Гости завода увидели весь процесс производства традиционных фарфоровых изделий и посетили музейную экспозицию.
Также около 6,5 тысяч детей побывали на Богородскую фабрике художественной резьбы по дереву в Сергиевом Посаде. Ребята увидели, как изготавливают и расписывают всемирно известные игрушки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.
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