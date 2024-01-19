Подмосковье 19 января 2024, 13:07 Свыше 400 здоровых детей родились у женщин с ВИЧ в Подмосковье за год Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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В 2023 году в Подмосковье родились 419 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Этого удалось добиться благодаря программам перинатальной профилактики.

Как рассказал главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, каждая ВИЧ-положительная женщина может родить здорового ребенка, если будет соблюдать рекомендации. При планировании беременности важно заранее пройти обследование и начать антиретровирусную терапию.

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«Если женщина своевременно встала на учет по беременности, проходит лечение в нашем Центре СПИД и выполняет все рекомендации врачей, то риск передачи ВИЧ от матери к ребенку минимален и составляет менее 1%», — сказал он.

В Подмосковье успешно реализуются программы перинатальной профилактики — на всех этапах беременности и после родов ВИЧ-инфицированную женщину наблюдают специалисты центра.

Современное лечение ВИЧ-инфекции в Подмосковье доступно бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования или в СПИД-Центр. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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