Подмосковье 29 марта 2024, 13:43 Свыше 400 спортсменов примут участие во всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию в Чехове Пресс-служба администрации города или района

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Первенство России по синхронному плаванию среди детей до 13 лет началось в Чехове. В нем примут участие более 400 спортсменов из 20 регионов.

Как рассказали в администрации округа, турнир пройдет на базе ДС «Олимпийский». За победу поборются представители Краснодарского края, ДНР, Москвы, Удмуртской республики, Татарстана и других регионов. Награды разыграют в дисциплинах «фигуры», «соло», «дуэт», «дуэт — смешанный», «группа» и «комби».

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На торжественном открытии соревнований присутствовали глава округа Михаил Собакин, президент федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина и ее коллега — заслуженный мастер спорта и депутат Мосгордумы Мария Киселева.

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