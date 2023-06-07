07 июня 2023, 17:55
Свыше 400 дефектов устранили на детских площадках в Подмосковье за неделю
Инспекторы ГУСТ проводят регулярные проверки территорий, где играют дети. Только с начала лета в Подмосковье устранили 418 дефектов на игровых площадках.
«В Подольске коммунальные службы привели в нормативное состояние 34 объекта, а в Мытищах — 24. Среди наиболее частых замечаний: необходимость произвести окраску и ремонт отдельных элементов, заменить песок в песочницах», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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По ее словам, в Королеве за это время устранили 94 недочета, в Пушкино — 35. Инспекторы внимательно следят за приведением территорий в порядок, чтобы максимально обезопасить детей и снизить риски получения травм.
Аипова напомнила, что работы на детских площадках должны проводиться заблаговременно по специальному чек-листу.
Ранее губернатор Андрей Воробьев выслушал доклад главы министерства благоустройства о том, какие места преобразятся в этом году. В планах благоустроить свыше 400 объектов.
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Благоустройство
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