23 июня 2022, 16:44
Свыше 40 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Подмосковья
Первая смена в лагерях Подмосковья собрала более 40 тысяч детей. Наполняемость организаций составила почти 100%.
Вице-губернатор области Ирина Каклюгина сообщила, что в 88 лагерях уже отдохнули более 40 тысяч детей. Это почти стопроцентная наполняемость.
«На юге нашей страны побывали более 1200 детей. Все они не только весело проводят время в кругу сверстников, но и занимаются в кружках, изучают языки, укрепляют здоровье», — сообщила вице-губернатор.
Разные формы отдыха, по словам Каклюгиной, в этом году затронут более 465 тысяч юных жителей Подмосковья в возрасте от 7 до 15 лет. Более 47 тысяч из них — те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Познакомиться с лагерями и досугом для детей в Подмосковье можно на специальном портале.