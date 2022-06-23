Свыше 40 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Подмосковья

Первая смена в лагерях Подмосковья собрала более 40 тысяч детей. Наполняемость организаций составила почти 100%.

Вице-губернатор области Ирина Каклюгина сообщила, что в 88 лагерях уже отдохнули более 40 тысяч детей. Это почти стопроцентная наполняемость.

«На юге нашей страны побывали более 1200 детей. Все они не только весело проводят время в кругу сверстников, но и занимаются в кружках, изучают языки, укрепляют здоровье», — сообщила вице-губернатор.

Разные формы отдыха, по словам Каклюгиной, в этом году затронут более 465 тысяч юных жителей Подмосковья в возрасте от 7 до 15 лет. Более 47 тысяч из них — те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Познакомиться с лагерями и досугом для детей в Подмосковье можно на специальном портале.