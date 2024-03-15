Подмосковье 15 марта 2024, 09:50 Свыше 40 дольщиков ЖК «Диалект» в Мытищах получили ключи от квартир Министертство жилищной политики Московской области

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Дольщики жилого комплекса «Диалект» начали получать ключи от квартир в Мытищах. Их уже выдали 43 семьям.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, подписание документов и приемку жильцов ведут при тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков и министерством. Всего новоселье отметят 85 семей.

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Жилой комплекс «Диалект» строится с 2015 года. Несколько раз работы приостанавливались, пока в 2022 году объект не передали Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. Сейчас ЖК полностью достроен и поставлен на кадастровый учет.

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