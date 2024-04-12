12 апреля 2024, 17:14
Свыше 4 тысяч цветников оформят в Подмосковье к лету
Свыше четырех тысяч цветочных клумб оформят в Подмосковье в этом году. Это свыше 23 гектаров территории.
Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, высадку цветов разделят на два этапа. Это весеннее и летнее оформление. Сначала в клумбах с луковичными цветами уберут листву, щепу и мусор, затем на памятные места проведут посадку рассады «Виола».
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После того, как луковичные цветы отцветут, профильные службы вновь проведут уборку, а затем высадят петуньи, бегонии и другие летние растения.
В ведомстве добавили, что уже в мае в регионе распустятся около одного миллиона луковичных цветов. Клумбы украсят гиацинты, тюльпаны и нарциссы.
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Благоустройство
Цветы
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