Подмосковье 02 февраля 2023, 13:32 Свыше 4 тысяч сел и деревень Подмосковья получат газ по губернаторской программе до 2030 года

Читать 360tv в

Губернаторскую программу газификации расшили на 147 населенных пунктов. Всего в нее вошли 4205 сел и деревень региона, которые получат голубое топливо до 2030 года.

Расширить программу удалось благодаря увеличению предельного лимита затрат на человека — с 250 до 450 тысяч рублей, рассказал глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин.

Реклама

«Данное решение позволило изменить критерии программы и дополнительно включить мероприятия по газификации 147 населенных пунктов, которые ранее не соответствовали критериям программы. Всего в программу вошли 4205 населенных пунктов, где проживают около 540 тысяч человек», — добавил он.

В этом году газ придет в 60 деревень, в которых построят 300 километров сетей. Подключиться к ним смогут более 10 тысяч жителей.

Направить обращение для включения населенного пункта в программу можно на сайте министерства. Ознакомиться с планом газификации можно на сайте «Мособлгаз».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».