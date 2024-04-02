Подмосковье 02 апреля 2024, 14:40 Свыше 4 тысяч рабочих мест по квоте создали в Подмосковье для инвалидов Министерство социального развития Подмосковья

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Свыше 14 тысяч рабочих мест для инвалидов по квотам создали в Подмосковье. Из них четыре тысячи свободны, рассказали в Минсоцразвития региона.

Как отметили в ведомстве, в Подмосковье есть много примеров успешной интеграции инвалидов на рынок труда. Многие компании готовы создатьу словия для их полноценной работы.

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«В регионе для инвалидов на предприятиях создано свыше 14 тысяч рабочих мест по квотам, из которых свободны — 4 тысячи. Только с начала года 30% инвалидов в поиске работы были трудоустроены. Отмечу, что активно развивается трудоустройство выпускников вузов и колледжей, имеющих ограничения по здоровью», — рассказала первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.

Найти подходящую вакансию можно на портале «Работа в России». Сейчас там доступно более 1,2 тысячи предложений для инвалидов. Они также могут пройти бесплатное обучение в рамках нацпреокта «Демография».

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