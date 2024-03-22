Подмосковье 22 марта 2024, 11:51 Свыше 4 тысяч лесных пожарных подготовили к пику весеннего сезона в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Свыше 1,6 тысячи единиц техники и более четыре тысяч специалистов подготовили к пожароопасному сезону в Подмосковье. Его пик ожидают в мае.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, готовиться к сезону пожаров начали еще осенью прошлого года. Для этого подготовили 4,1 тысячи специалистов и 1,6 тысячи машин, а также заключили контракт на авиапатрулирование.

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«В прошлом году с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в регионе было ликвидировано 180 пожаров. Специалисты прогнозируют, что лето в этом году будет очень жаркое. Мы, безусловно, понимаем, что надо быть готовыми противостоять стихии не на 100%, а на 200%», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Для быстрого обнаружения и тушения пожаров в Подмосковье ввели четырехуровневую систему мониторинга. Она включает в себя авиационное и наземное патрулирование, а также космический и видеомониторинг лесов.

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