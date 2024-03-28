Подмосковье 28 марта 2024, 15:34 Свыше 380 тысяч человек посетили парки Химок в марте Пресс-служба администрации г.о. Химки

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С начала весны парки в Химках посетили свыше 380 тысяч человек. Самыми популярными стали парк «Дубки» и парк имени Льва Толстого.

Одно из самых популярных мест отдыха у жителей Химок — парк имени Льва Толстого. Почти 150 тысяч человек побывали в нем в марте. В этом году там продолжат благоустройство и оборудуют зону для воркаута. Также до конца года реконструируют Химкинский лесопарк и построят скейт-парк в сквере Марии Рубцовой.

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«Модернизированные локации и площадки в местах отдыха не просто привлекают большое количество людей, они позволяют провести время с семьей на свежем воздухе, не выезжая за пределы округа. Различные мастер-классы и фестивали позволяют жителям проводить время с пользой вне зависимости от времени года», — отметила лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Мариана Полякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в 2024 году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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