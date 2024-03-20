Подмосковье 20 марта 2024, 18:14 Андрей Воробьев: 27 водоемов расчистят в Подмосковье в этом году Фото: пресс-служба губернатора Московской области

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Еще 27 водных объектов расчистят в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Андрея Воробьева, 14 из них включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

«У нас в Подмосковье почти две тысячи озер, тысяча прудов, около 130 обводненных карьеров. Каждый год их посещают порядка 15 миллионов человек. Наша задача — сделать так, чтобы отдых у воды был комфортный и безопасный, — подчеркнул Воробьев.

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Программа «100 прудов и озер» действует в Московской области с 2021 года. За это время в порядок привели 152 водоема общей площадью свыше 700 гектаров. Активное участие в программе принимают жители, которые ежегодно голосуют на «Доброделе» и решают, какие объекты преобразятся в регионе.

Расчистка водоемов включает в себя окос камыша, сбор мусора с зеркала воды и со дна, удаление воздушно-капельной растительности с водной глади. За три года рядом с очищенными водоемами удалили более тысячи аварийно-опасных деревьев, утилизировали свыше 2,5 тысячи тонн мусора, а также извлекли со дна 460 покрышек и даже автомобиль.

В этом году в программу «100 прудов и озер» вошло озеро Святое в Егорьевске, пруд в Дедовске, Холодный пруд в Клину, русловое озеро в районе села Ивановское и другие объекты.

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