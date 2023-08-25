Подмосковье 25 августа 2023, 11:41 Свыше 370 тысяч жителей Подмосковья перешли на электронные счета за ЖКУ

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Подмосковье активно внедряет цифровые технологии в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Уже 370 тысяч человек отказались от получения бумажных квитанций по почте и предпочли электронные счета за ЖКУ.

Возможность перейти на электронные счета есть у всех клиентов МосОблЕИРЦ. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте центра или в мобильном приложении.

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Электронный платежный документ имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с бумажным аналогом. Он позволяет мгновенно оплатить счета онлайн, никогда не потеряется и не испортится, доступен в любое время за любой период, экономит бумагу и способствует сохранению природных ресурсов.

Подписку на электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.

Проконсультироваться по вопросам подписки на электронный счет и получить бумажный дубликат платежного документа можно в любом клиентском офисе расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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