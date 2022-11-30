Подмосковье 30 ноября 2022, 11:58 Свыше 350 тысяч жителей Подмосковья обратились в ветстанции с начала года

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Свыше 350 тысяч хозяев питомцев обратились в Госветстанции Подмосковья с начала года. Об этом во Всемирный день домашних животных рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

По данным ветстанций, кроме привычных собак и кошек, в этом году за помощью обращались с хорьками, енотами, мини-пигами, совами, тигрятами и медвежатами.

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«В Московской области работает 28 клиник, где можно получить помощь ветеринарных врачей: терапевтов, хирургов, стоматологов, офтальмологов, кардиологов и многих других. Среди услуг, которые можно получить в ветклиниках, — рентген, УЗИ, ЭКГ, экспресс-анализы крови и другие исследования», — рассказал Филимонов.

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Так, в этом году с кошками обратились более 145 тысяч раз, с собаками — более 157 тысяч, а также на лечение привели 1987 грызунов, 104 мини-пига, 131 черепаху. Ветеринары провели 15 тысяч УЗИ, 11 тысяч рентгенов и свыше 200 тысяч лабораторных исследований.

В Реутове специалисты помогли цирковым обезьянам и лемуру, сделали УЗИ козе и провели прием для лисицы. В Наро-Фоминске у ветеринаров наблюдается саванна — порода, произошедшая от скрещивания кошки и африканского сервала.

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