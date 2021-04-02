Свыше 350 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье с начала года

В Подмосковье 354 семьи с тремя и более детьми в 35 городских округах получили земельные участки с начала 2021 года. Как сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, в марте администрациям городских округов удалось почти в два раза увеличить количество переданных многодетным семьям участков.

Заместитель Председателя Правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин подчеркнул, что вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям Подмосковья уделено особое внимание: «В марте администрациям городских округов региона удалось почти в 2 раза увеличить количество многодетных семей, обеспеченных бесплатными земельными участками.

«С конца февраля многодетным семьям Московской области передали более 170 земельных участков, и мы будем продолжать наращивать темпы обеспечения семей с тремя и более детьми в регионе», — отметил зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Наибольшее количество участков многодетным семьям были переданы в марте в Богородском округе (35), в Наро-Фоминском округе землю получили 18 семей, в Жуковском — 15, Серпухове и Люберцах — по 13, Протвине (12), Раменском (11), а также по 7 участков получили семьи в Сергиево-Посадском округе и Долгопрудном. В Рузском округе землей наделили 6 семей, в Домодедове и Клину — по 5.