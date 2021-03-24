Отцовский капитал предложили ввести в России для поддержки многодетных семей

В Общественной палате предложили ввести в России «отцовский капитал» для поддержки многодетных семей. В ОП объяснили целесообразность такой меры, поскольку 40% многодетных мам в России уже не работают, и основная нагрузка ложится на отца, сообщило РИА «Новости».

Отцовский капитал уже в 2021 году запланировали ввести в Ульяновской области. Власти региона продолжают проработку этой пока уникальной для страны инициативы.

Ранее в марте в Госдуме предложили выдавать материнский капитал в России «живыми» деньгами. С такой инициативой выступил член комитета ГД по труду, социальной политики и делам ветеранов Олег Шеин. Депутат Светлана Бессараб, в свою очередь, предложила расширить возможности маткапитала, чтобы его можно было использовать для приобретения автомобиля.

О необходимости введения отцовского капитала для поддержки многодетных отцов и отцов-одиночек еще в октябре 2019 года заявил патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви отмечал, что хотя на мать ложится самая сложная и важная часть родительского труда, важно отблагодарить и труд отцов, которые делят со своими женами бремя по воспитанию детей.