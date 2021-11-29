Свыше 35 тысяч школьников Подмосковья напишут итоговое сочинение 1 декабря

Выпускникам школ предстоит написать итоговое сочинение 1 декабря. В Подмосковье это коснется 35,4 тысячи ребят.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что ребята, которые успешно напишут сочинение, получат допуск к ЕГЭ.

Желаю ребятам не переживать, все получится. Все результаты испытания выпускники смогут узнать в образовательных учреждениях Ирина Каклюгина.

По ее словам, точные темы огласят перед началом сочинения. Но выпускники уже знают, с какими направлениями они будут связаны.

Среди них тематики «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», „ Преступление и наказание — вечная тема», «Книга или музыка, спектакль, фильм — про меня», «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».

Но если ребята по уважительной причине пропустят основной день сочинения, они смогут написать его 2 февраля или 4 мая.

Выпускники, получившие незачет или вовсе не написавшие работу из-за весомой причины, смогут пересдать сочинение и изложение.