Рособрнадзор: итоговое сочинение 11-х классов пройдет 1 декабря

Ученики 11-х классов напишут итоговое сочинение 1 декабря 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Также предусмотрены две дополнительные даты: 2 февраля и 4 мая 2022 года. Успешное прохождение этого испытания является для выпускников допуском к Единому государственному экзамену.

«В новом учебном году проведение итогового сочинения планируется в основной срок 1 декабря 2021 года, в дополнительные — 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.

Выпускники этого года писали итоговое сочинение в апреле, а не в декабре, как обычно. Перенос был связан с новой волной коронавирусной инфекции. Основной датой выбрали 5 апреля, дополнительными — 21 апреля и 5 мая.

После вторую дополнительную дату снова перенесли на 12 мая в связи с объявлением дополнительных выходных дней.